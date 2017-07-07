Найцікавіше: 2001. Вбили журналіста Александрова 2006. Чекали на помаранчеву коаліцію, а отримали антикризову 2012. Ющенко зізнався: за часів президентства зробив лише одну помилку 2013. Врадіївська хода рушила на Київ

2001, субота

– В лікарні помер Ігор Александров, директор незалежної телерадіокомпанії "ТОР" міста Слов'янськ. 3 липня на нього напали невідомі, озброєні бейсбольними бітами, і жорстоко побили.

Александров був відомий як антикорупціонер та критик місцевої влади. Але міліція спробувала переконати пресу, що в цьому вбивстві немає політичних мотивів.

– Вперше в історії СБУ у відомстві з'явилася посада прес-секретаря. Відповідати за зв'язки з медіа довірили журналістці Марині Остапенко.

2003, понеділок

З 1 січня 2004 року податок на доходи фізичних осіб становитиме 13%. Відповідний закон підписав президент Леонід Кучма. Поки ж ставка оподатковування визначається за шкалою від 10% до 40%.

2004, середа

Парламент повернув в ГПУ подання щодо зняття депутатської недоторканності з Юлії Тимошенко. Чотири профільних комітети Верховної Ради кваліфікували це подання як "виконання політичного замовлення з метою дискредитації лідера фракції БЮТ".

Раніше ГПУ порушила кримінальну справу за заявою начебто помічника Тимошенко Боровка про погрози йому з боку лідера БЮТ та спробу дати хабара суддям за звільнення з-під арешту співробітників ЄЕСУ.

2005, четвер

У Верховній Раді знов б'ються депутати. Одному з народних обранців натягнули піджак на голову. Зламали три мікрофони. У залі звучать сирени та дудять у трубки футбольних вболівальників. Причина конфлікту – спроба ухвалити законопроекти, необхідні для вступу до Світової організації торгівлі. Цьому активно протидіють комуністи.

уніан

2006, п'ятниця

– Партія регіонів, СПУ та Компартія створили антикризову коаліцію. Криза мається на увазі політична – вибори відбулися в березні, і відтоді демократичні сили не могли домовитися про розподіл посад. Юлії Тимошенко, яка втратила шанс стати прем'єром при такій коаліції, регіонали запропонували очолити Рахункову палату.

Соцпартія відставила з посади першого секретаря Йосипа Вінського, який був проти коаліції з ПР.

– Від 2,5 до 15 років ув'язнення отримали вбивці журналіста Ігоря Александрова. Мотивом вбивства названа серія викривальних авторських передач. Справа Александрова стала частиною загальної справи відносно діяльності кримінального угрупування "17 дільниця". Замовниками визнані брати Рибаки, яких засудили на 11 та 15 років ув'язнення.

2008, понеділок

– Прес-служба уряду звинуватила телеканал Інтер у фальсифікації інтерв'ю прем'єра Юлії Тимошенко (інтерв'ю було скорочено, а відповіді нібито вирвані з контексту) і назвало це банальною помстою хазяїв "РосУкрЕнерго". На Інтері сприйняли таку заяву як безпрецедентний випадок тиску на ЗМІ.

– У "РосУкрЕнерго" заявляють, що заборгованість "Нафтогазу" перед компанією складає більше 2 мільярдів доларів. Напередодні голова "Нафтогазу" Олег Дубина заявив, що більше $2 млрд за газ російському "Газпрому" винна не Україна, а "РосУкрЕнерго".

2009, вівторок

– Глава МВС Юрій Луценко не дав згоди на оприлюднення матеріалів розслідування, яке вела німецька сторона, стосовно інциденту за його участі в аеропорту Франкфурта. Пояснення Луценка слухали на засіданні тимчасової комісії щодо розслідування цього інциденту.

– Прем'єр Юлія Тимошенко просить на закачування газу кредит більший, ніж потрібно насправді, тому що намагається залучити якнайбільше коштів на покриття дефіциту держбюджету та отримати гроші на проведення президентської кампанії, вважає польський аналітик Фонду Баторего Гжегож Громадський. За його словами, Тимошенко називала суму у 5 мільярдів доларів, тоді як експерти Європейської комісії вважали, що вистачить і 2 мільярдів.

2010, середа

– Парламент ухвалив закон про судоустрій і статус суддів, який передбачає створення Вищого спеціалізованого суду України, зменшення кількості суддів Верховного суду та обмеження його функцій, ліквідацію військових судів, обов'язкове призначення суддів, обраних безстроково, членами Вищої ради юстиції.

В БЮТ назвали це знищенням незалежних судів.

– Служба безпеки України провела виїмку документів у кабінеті секретаря Київради Олеся Довгого, зокрема документів про землевідводи. В прес-службі СБУ пояснили, що шукають докази земельних порушень, але підкреслили: справа, по якій проводиться обшук, відкрита не проти Довгого, а за фактом злочину.

2011, четвер

– Верховна Рада підтримала низку законопроектів. 260 депутатів ухвалили закон про державний земельний кадастр – єдину державну геоінформаційну систему відомостей про землю. Схвалили пакет поправок до Податкового кодексу (загалом 367 поправок). А також погодилися підвищити пенсійний вік (до 60 років для жінок, 63 роки для чоловіків-держслужбовців). Опозиція пообіцяла звернутися до Конституційного суду з приводу прийняття Пенсійної реформи.

– Прокуратура завела справу на депутата Луганської міськради Романа Ландіка за статтею "хуліганство". Ландік став відомий через побиття дівчини у місцевому ресторані. Його батько, народний депутат Володимир Ландік, пообіцяв подати позови на журналістів, які написали про цю бійку.

2012, субота

– Своєю єдиною помилкою третій президент Віктор Ющенко вважає призначення Юлії Тимошенко на посаду прем'єр-міністра у 2005 році. "Усе було б по-другому [якби цього не сталося], у нас був унікальний шанс", – вважає Ющенко.

– Під Українським домом у Києві продовжується акція на захист української мови, яка почалася після прийняття мовного законопроекту Ківалова-Колесніченка. Біля будівлі знаходиться понад 100 осіб. Сім з них – голодують. Вранці судові виконавці прийшли, щоб нагадати про постанову про обмеження акцій.

Був тут і Віктор Ющенко: поставив підпис на захист української мови, але до голодувальників не підійшов – повернувся до свого авта.

2013, неділя

З Врадіївки Миколаївської області рушила піша хода на Київ. Протестувальники вимагають звільнити міністра МВС Віталія Захарченка та провести переатестацію громадськими комісіями всіх працівників міліції. До Києва планують дійти за 11 днів.

Врадіївка стала відома на всю країну після того, як місцеві жителі повстали проти міліції. Це було пов'язано з тим, що два офіцери міліції зґвалтували та ледь не вбили місцеву жительку. Один з міліціянтів був незабаром відпущений, що викликало масову акцію непокори.

2014, понеділок

– Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування розстрілів протестувальників на Майдані виступила зі звітом. За висновками комісії, масове вбивство людей вчинила злочинна організація на чолі з Віктором Януковичем. А в МВС, згідно зі звітом, знищили речові докази причетності працівників спецпідрозділів міністерства до масового вбивства протестувальників.

– Антитерористичним центром СБУ тепер керуватиме Василь Грицак.

– Терористи підірвали залізничний міст у Донецькій області. У момент вибуху на лінії перебував вантажний потяг.

@mikekomar

– Міжнародна організація цивільної авіації підтвердила, що повітряний простір над Кримом належить Україні. Відповідно, контроль над ним може здійснювати лише "Украерорух".

2015, вівторок

Світовий конгрес українців, Українська всесвітня координаційна рада, Кримська польова місія з прав людини – усі вони увійшли до російського "стоп-переліку" некомерційних організацій. Тепер їх діяльність в РФ буде офіційно вважатися небажаною.

2016, четвер

– Двоє військових загинули та шість отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Московський проспект у Києві перейменували на проспект Степана Бандери. Таке рішення прийняли депутати Київради. Окрім цього, перейменували ще п'ять вулиць та один провулок.

Рустем Халілов, для УП