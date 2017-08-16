В ОРДО заявили о задержании "украинских диверсантов", СБУ говорит - фейк

Боевики ОРДО распространили информацию, что якобы задержали группу украинских диверсантов, которые готовили уничтожение телебашни в Донецке. СБУ называет это враньем.

"Сотрудники правоохранительных органов "ДНР" задержали группу украинских диверсантов во главе с ее лидером - военнослужащим спецназа. Об этом заявили сегодня в пресс-службе "министерства государственной безопасности страны", - пишет сепаратистское издание ДАН.

Там утверждают, что "диверсантов" якобы подослали в ОРДО сотрудники контрразведки СБУ, а лидером группы был военнослужащий Главного управления разведки Украины из города Хмельницкий Олег Сугерия. Сообщается, что одной из основных задач СБУ было уничтожение телевизионной башни в Петровском районе Донецка.

"Перед осуществлением диверсионно-террористического акта группа диверсантов и ее лидер задержаны правоохранителями "республики", - отмечает сайт пропаганды.

Также он утверждает, что ранее украинские спецслужбы якобы уже делали попытки уничтожить это передающее устройство руками диверсантов, но все они сейчас "находятся под арестом".

На это сообщение отреагировала спикер СБУ Елена Гитлянская. "Пропагандисты "МГБ ДНР" так и не научились хотя бы профессионально готовить свои фейки", - заявила она на своей странице в Facebook.

Спикер подчеркнула, что Служба безопасности Украины не имеет никакого отношения к фигурантам фейковых новостей российско-террористических группировок, "которые создаются для запугивания населения временно оккупированных и аннексированных территорий нашей страны".

Как сообщалось, ФСБ России 15 августа заявила о предотвращении в Крыму ряда диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова и задержании "агента Службы безопасности Украины" Геннадия Лимешко.

Позднее 15 августа подконтрольный оккупантам Киевский районный суд Симферополя постановил арестовать на два месяца Лимешко.

В СБУ назвали это заявление провокацией.

Как известно, российские спецслужбы ранее неоднократно заявляли о задержании в Крыму якобы украинских диверсантов.

Украинская правда