Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОРДО заявили о задержании "украинских диверсантов", СБУ говорит - фейк

Среда, 16 августа 2017, 17:21

Боевики ОРДО распространили информацию, что якобы задержали группу украинских диверсантов, которые готовили уничтожение телебашни в Донецке. СБУ называет это враньем.

"Сотрудники правоохранительных органов "ДНР" задержали группу украинских диверсантов во главе с ее лидером - военнослужащим спецназа. Об этом заявили сегодня в пресс-службе "министерства государственной безопасности страны", - пишет сепаратистское издание ДАН.

Там утверждают, что "диверсантов" якобы подослали в ОРДО сотрудники контрразведки СБУ, а лидером группы был военнослужащий Главного управления разведки Украины из города Хмельницкий Олег Сугерия. Сообщается, что одной из основных задач СБУ было уничтожение телевизионной башни в Петровском районе Донецка.

"Перед осуществлением диверсионно-террористического акта группа диверсантов и ее лидер задержаны правоохранителями "республики", - отмечает сайт пропаганды.

Также он утверждает, что ранее украинские спецслужбы якобы уже делали попытки уничтожить это передающее устройство руками диверсантов, но все они сейчас "находятся под арестом".

На это сообщение отреагировала спикер СБУ Елена Гитлянская. "Пропагандисты "МГБ ДНР" так и не научились хотя бы профессионально готовить свои фейки", - заявила она на своей странице в Facebook.

Спикер подчеркнула, что Служба безопасности Украины не имеет никакого отношения к фигурантам фейковых новостей российско-террористических группировок, "которые создаются для запугивания населения временно оккупированных и аннексированных территорий нашей страны".

Как сообщалось, ФСБ России 15 августа заявила о предотвращении в Крыму ряда диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова и задержании "агента Службы безопасности Украины" Геннадия Лимешко.

Позднее 15 августа подконтрольный оккупантам Киевский районный суд Симферополя постановил арестовать на два месяца Лимешко.

В СБУ назвали это заявление провокацией.

Как известно, российские спецслужбы ранее неоднократно заявляли о задержании в Крыму якобы украинских диверсантов.

Украинская правда

Темы: ДонбассСБУтерроризмоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
Все новости...
Реклама: