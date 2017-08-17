Вывоз украинских учеников в РФ вызвал возмущение в Раде

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Четверг, 17 августа 2017, 17:43

Нардеп Наталья Веселова требует от всех причастных топ-чиновников объяснений по поводу деятельности в Украине Российского культурного центра, который недавно вывез в РФ группу украинских школьников.

Об этом она написала в Facebook.

В частности, депутат из фракции "Самопомич" обратилась с соответствующим депутатским запросом к председателю СБУ Василию Грицаку, министру иностранных дел Павлу Климкину, министру информполитики Юрию Стецю, министру по вопросам оккупированных территорий и переселенцев Вадиму Чернышу и министру образования и науки Лилии Гриневич.

"Возмущает информация в СМИ о работе в Украине и за рубежом ряда так называемых "русских культурных центров". Уверена, сегодня необходимо проверять деятельность данных организаций и возможную их причастность к российским спецслужбам. В первую очередь речь идет о Российском центре науки и культуры в Киеве", - пишет Веселова.

Также она обращает внимание на то, на сайте так называемого "МИД ДНР" размещены фотографии представительств данных организаций в Греции и Италии.

"Подобную информацию нельзя оставлять без внимания", - подчеркнула нардеп.

Как сообщалось, 12 августа киевское отделение Российского центра науки и культуры заявило, что отправило около 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада Росcия образование
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