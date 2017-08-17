Захарова вышла на брифинг вслед за Грицаком

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла обвинения в сторону России относительно скандала с передачей ракетных технологий КНДР.

Об этом шла речь на ее брифинге в Москве, сообщает УНИАН.

"Могу поспорить: пройдет не так много времени, и киевский режим обвинит РФ, знаете в чем? В том, что второй Майдан был организован РФ", - сказала Захарова, комментируя скандал с ракетами.

"Не смейтесь, это смешно сейчас, однако так будет. Вот увидите, и вся нынешняя власть в Киеве, и все те, кто пришел к власти в 2013-2014 годах и совершил конституционный переворот в этой стране, - тоже за ними стоит Россия", - добавила она.

"И Майдан будет приписан руке Кремля, вот увидите. Произойдет это, когда вся ситуация достигнет своего апогея, когда уже не будет чем удивлять собственное население, когда закончатся ресурсы, на которых сейчас более-менее поддерживается ситуация. Вот тогда будет в очередной раз найден глобальный враг", - считает она.

Захарова вышла на брифинг тогда же, когда и председатель СБУ Василий Грицак. В четверг вечером он сообщил, что ФСБ обманом затащила в Россию трех украинцев, бывших участников АТО, чтобы совершить от их имени теракты в Москве и других городах РФ.

Как известно, американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой, ссылаясь на слова эксперта Эльмана отмечало, что успех запусков ракет Северной Кореей стал возможен из-за закупки на черном рынке двигателей, возможно, с украинского завода "Южмаш".

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в своем комментарии в ответ на публикацию The New York Times заявил, что Украина не поставляла ракетные двигатели и любые ракетные технологии в Северную Корею.

Появление соответствующих публикаций в иностранных СМИ в Мининформполитики Украины и на заводе "Южмаш" назвали провокацией и кампанией российских спецслужб.

И.о. председателя Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко отметил, что Украина ранее поставляла космические ракеты с двигателями РД-250 в Россию, и сейчас РФ вполне может передавать их Северной Корее.

Эксперт по ракетам из Международного института стратегических исследований США Майкл Эльман, на которого ссылалось расследование The New York Times, считает, что Украина должна провести расследование ракетного скандала совместно с США.