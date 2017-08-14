В МИП связали с Россией статью о поставках двигателей в КНДР

Эксперт Майкл Эльмен, на слова которого ссылается The New York Times, заявляя о причастности Украины к поставкам двигателей для ракет КНДР, в 1995-2001 годах возглавлял программу сокращения ракетных вооружений в России.

Об этом заявил заместитель министра информполитики Дмитрий Золотухин.

"Интересно, что статья в вечно свободословном издании основывается в основном на словах одного эксперта по ракетным технологиям, который в 1995-2001 годах возглавлял программу сокращения ракетных вооружений в России. О чем, кстати, не указано на его профиле в Линкедин", - написал он в Facebook.

"Так уж как-то "соупадение не думаю" выходит, что большинство "западных экспертов", критикующих Украину, тем или иным образом были в прошлом связаны с Россией. Это еще не conspiracy theory, но по крайней мере - интересно", - добавил Золотухин.

Как известно, The New York Times считает, что успех запусков ракет Северной Кореей стал возможен из-за закупки на черном рынке двигателей, возможно с украинского завода.

Издание пишет, что Северная Корея пыталась шесть лет назад похитить ракетные тайны относительно украинских ракетных комплексов и недавно попыталась снова.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Украина не поставляла ракетные двигатели и любые ракетные технологии в Северную Корею, а появление соответствующих публикаций в иностранных СМИ считает кампанией российских спецслужб.

Украинская правда