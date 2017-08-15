Двигатели в КНДР могла поставлять Россия – космическое агентство

Украина когда-то поставляла космические ракеты с двигателями РД-250 в Россию, сейчас РФ вполне может передавать их Северной Корее.

Об этом заявил на брифинге во вторник и. о. главы Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко, передает "Укринформ".

"По оперативной информации, у Россия есть сегодня ракеты "Циклон-2" и "Циклон-3" в количестве от 7 до 20 штук, у них эти двигатели (РД-250 - ред.) есть. Документация есть", - сказал он.

По словам Радченко, указанные двигатели были изготовлены в Украине до 2001 года и поставлены в РФ в составе космических ракет.

В то же время руководитель космического агентства отметил, что сейчас в Украине нет никакой возможности производить и поставлять соответствующие двигатели.

Радченко не исключил, что эти двигатели в КНДР могли попасть именно из России.

"Они (россияне - ред.) могут эти двигатели поставлять кому угодно. Это не исключено, учитывая партнерские отношения России и Северной Кореи", - подчеркнул он.

Как сообщалось, на днях американское издание The New York Times написало, что успех запусков ракет Северной Кореей стал возможен благодаря закупке на черном рынке двигателей, возможно, с украинского завода.

Украинский завод "Южмаш", который когда-то выпускал эти двигатели, заявил, что факты, изложенные в публикации NYT, не соответствуют действительности.

Позже и сам эксперт Майкл Эльман, на которого ссылается The New York Times, сказал, что не говорил о причастности украинской власти к поставке ракетных двигателей в КНДР.