Королевская отказалась предоставить данные об имуществе в декларации мужа

Национальное агентство по предупреждению коррупции не нашла нарушений в электронной декларации народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Юрия Солода.



Об этом говорится в решении НАПК после полной проверки его декларации, которое "Украинской правде" передал эксперт Центра "Эйдос" Глеб Каневский.



В то же время в решении указывается, что на письменный запрос агентства не предоставила информации Администрация государственной пограничной службы.



Также сообщается, что в разделах "Доходы, в том числе подарки", "Денежные активы" и "Финансовые обязательства" Солод отметил, что член семьи не предоставил информацию, однако не указал, что этот член семьи отказался предоставить информацию.



В НАПК отметили, что жена Солода нардеп Наталия Королевская отказалась предоставить информацию о доходах и расходах, поскольку они с мужем не живут вместе и у них "отсутствует ведение общего хозяйства".



Также в решении сообщается, что декларант не указал стоимость принадлежащих ему и/или членам его семьи на право собственности активов.



"В графах "Стоимость на дату приобретения" и "Стоимость по последней оценке" разделов 3 "Объекты недвижимости" и 6 "Ценное движимое имущество - транспортные средства" субъектом декларирования указано "не известно", - говорится в решении.



Поэтому НАПК не имело возможности проверить достоверность этих данных.



Несмотря на это, в заключении ведомства отмечается, что после полной проверки установлено достоверность задекларированных сведений и отсутствие конфликта интересов у Солода.



Украинская правда