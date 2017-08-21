Королевская отказалась предоставить данные об имуществе в декларации мужа

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Понедельник, 21 августа 2017, 13:15

Национальное агентство по предупреждению коррупции не нашла нарушений в электронной декларации народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Юрия Солода.

Об этом говорится в решении НАПК после полной проверки его декларации, которое "Украинской правде" передал эксперт Центра "Эйдос" Глеб Каневский.

В то же время в решении указывается, что на письменный запрос агентства не предоставила информации Администрация государственной пограничной службы.

Также сообщается, что в разделах "Доходы, в том числе подарки", "Денежные активы" и "Финансовые обязательства" Солод отметил, что член семьи не предоставил информацию, однако не указал, что этот член семьи отказался предоставить информацию.

В НАПК отметили, что жена Солода нардеп Наталия Королевская отказалась предоставить информацию о доходах и расходах, поскольку они с мужем не живут вместе и у них "отсутствует ведение общего хозяйства".

 

Также в решении сообщается, что декларант не указал стоимость принадлежащих ему и/или членам его семьи на право собственности активов.

"В графах "Стоимость на дату приобретения" и "Стоимость по последней оценке" разделов  3 "Объекты недвижимости" и 6 "Ценное движимое имущество - транспортные средства" субъектом декларирования указано "не известно", - говорится в решении.

Поэтому НАПК не имело возможности проверить достоверность этих данных.

Несмотря на это, в заключении ведомства отмечается, что после полной проверки установлено достоверность задекларированных сведений и отсутствие конфликта интересов у Солода.

Украинская правда

   

Темы: Королевская декларации
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