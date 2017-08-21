Королевская отказалась предоставить данные об имуществе в декларации мужа
Национальное агентство по предупреждению коррупции не нашла нарушений в электронной декларации народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Юрия Солода.
Об этом говорится в решении НАПК после полной проверки его декларации, которое "Украинской правде" передал эксперт Центра "Эйдос" Глеб Каневский.
В то же время в решении указывается, что на письменный запрос агентства не предоставила информации Администрация государственной пограничной службы.
Также сообщается, что в разделах "Доходы, в том числе подарки", "Денежные активы" и "Финансовые обязательства" Солод отметил, что член семьи не предоставил информацию, однако не указал, что этот член семьи отказался предоставить информацию.
В НАПК отметили, что жена Солода нардеп Наталия Королевская отказалась предоставить информацию о доходах и расходах, поскольку они с мужем не живут вместе и у них "отсутствует ведение общего хозяйства".
Также в решении сообщается, что декларант не указал стоимость принадлежащих ему и/или членам его семьи на право собственности активов.
"В графах "Стоимость на дату приобретения" и "Стоимость по последней оценке" разделов 3 "Объекты недвижимости" и 6 "Ценное движимое имущество - транспортные средства" субъектом декларирования указано "не известно", - говорится в решении.
Поэтому НАПК не имело возможности проверить достоверность этих данных.
Несмотря на это, в заключении ведомства отмечается, что после полной проверки установлено достоверность задекларированных сведений и отсутствие конфликта интересов у Солода.
Украинская правда