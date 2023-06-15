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Королевскую объявили в розыск

Станислав ПогориловЧетверг, 15 июня 2023, 13:58
Королевскую объявили в розыск
Наталия королевская, фото: Getty Images

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск народного депутата от запрещенной "ОПЗЖ" Наталью Королевскую.

Источник: база розыска МВД

Детали: Действия Королевской квалифицируются по ч.1 ст.366-2 УК (в редакции закона №1074-ІХ от 04.12.2020) - умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в декларации.

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Сообщается, что Королевская исчезла 22 февраля 2023 года.

Что предшествовало:

  • 17 февраля НАБУ и САП сообщили о подозрении народному депутату от запрещенной "ОПЗЖ" Наталье Королевской из-за того, что нардеп не указала в декларации имущество в России и землю в Киевской области на более чем 4 миллиона гривен.
  • По данным УП, Королевская вместе с мужем-нардепом Юрием Солодом проживала в Дубае в Address Beach Resort.

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Темы: КоролевскаяНАБУрозыск
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