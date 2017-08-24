Тука: За несколько дней из-за обстрелов на Донбассе сгорели 80 зданий

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Четверг, 24 августа 2017, 01:08

За последние несколько дней в Донецкой области в результате обстрелов со стороны боевиков и последующих пожаров были уничтожены около 80 зданий.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука, передает "Радио Свобода".

"В последние дни в Донецкой области около 80 зданий было уничтожено именно огнем. Стоит отметить, что сейчас вообще в стране пожароопасная ситуация. И поэтому эти варварские действия, которые применяются со стороны террористов, подвергают нас еще большей опасности распространения этого пожара по другим территориям области. В авиации есть термин "ковровая бомбардировка", а это такая же тактика, только с применением артиллерии", - заявил он.

По словам Туки, больше всего от обстрелов страдает частный сектор. При этом местные военно-гражданские администрации пока контролируют ситуацию.

"Сейчас этим занимаются местные военно-гражданские администрации, к нам с официальной просьбой о дополнительной помощи никто не обращался. Средств и финансовых, и материальных в области пока хватает", - отметил он.

По его словам, за период войны больше всего от обстрелов пострадали Пески, Опытное и Водяное.

Темы: Тука Донбасс
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