Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тука: За несколько дней из-за обстрелов на Донбассе сгорели 80 зданий

Четверг, 24 августа 2017, 01:08

За последние несколько дней в Донецкой области в результате обстрелов со стороны боевиков и последующих пожаров были уничтожены около 80 зданий.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука, передает "Радио Свобода".

"В последние дни в Донецкой области около 80 зданий было уничтожено именно огнем. Стоит отметить, что сейчас вообще в стране пожароопасная ситуация. И поэтому эти варварские действия, которые применяются со стороны террористов, подвергают нас еще большей опасности распространения этого пожара по другим территориям области. В авиации есть термин "ковровая бомбардировка", а это такая же тактика, только с применением артиллерии", - заявил он.

По словам Туки, больше всего от обстрелов страдает частный сектор. При этом местные военно-гражданские администрации пока контролируют ситуацию.

"Сейчас этим занимаются местные военно-гражданские администрации, к нам с официальной просьбой о дополнительной помощи никто не обращался. Средств и финансовых, и материальных в области пока хватает", - отметил он.

По его словам, за период войны больше всего от обстрелов пострадали Пески, Опытное и Водяное.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТукаДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Тука
Тука: Зеленский должен предложить Марчуку вернуться в минскую группу
Тука: В первую очередь РФ раздаст паспорта боевикам ОРДЛО
Мы потеряли контроль за реальным количеством переселенцев – Тука
Последние новости
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
Все новости...
Реклама: