В РФ открыли 5 дел за "нарушение хлебного перемирия"

Следственный комитет РФ сообщил о том, что открыл 5 уголовных дел по "фактам нарушения украинскими военными "хлебного перемирия".

Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ 24 августа.

Отмечается, что уголовные дела возбуждены "по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)".

В Следкоме заявили, что установили "очередные факты артиллерийских обстрелов населенных пунктов и гражданских объектов украинскими военнослужащими".

"По версии следствия, в период с 14 по 20 августа военнослужащие ВСУ и Нацгвардии Украины ... произвели прицельный артобстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, расположенные в н.п. Донецкий Луганской области, н.п. Зайцево Бахмутского района Донецкой области, с. Саханка Новоазовского района Донецкой области, в г.Ясиноватая Донецкой области Украины", - заявили в СК РФ.

В результате обстрелов пятеро мирных жителей получили ранения, отмечается в сообщении.