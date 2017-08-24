В РФ открыли 5 дел за "нарушение хлебного перемирия"

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Четверг, 24 августа 2017, 16:48

Следственный комитет РФ сообщил о том, что открыл 5 уголовных дел по "фактам нарушения украинскими военными "хлебного перемирия".

Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ 24 августа. 

Отмечается, что уголовные дела возбуждены "по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)".

В Следкоме заявили, что установили "очередные факты артиллерийских обстрелов населенных пунктов и гражданских объектов украинскими военнослужащими".

"По версии следствия, в период с 14 по 20 августа военнослужащие ВСУ и Нацгвардии Украины ... произвели прицельный артобстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, расположенные в н.п. Донецкий Луганской области, н.п. Зайцево Бахмутского района Донецкой области, с. Саханка Новоазовского района Донецкой области, в г.Ясиноватая Донецкой области Украины", - заявили в СК РФ.

В результате обстрелов пятеро мирных жителей получили ранения, отмечается в сообщении. 

Темы: Росcия Донбасс криминал
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