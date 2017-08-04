Матиос: УЗ получила тысячу полувагонов, принадлежащих компании Клименко

Главная военная прокуратура передала "Укрзализныце" 1000 полувагонов, принадлежащих "Юнисон Групп" - компании, связанной с экс-главой Миндоходов и сборов Александром Клименко.

Об этом на брифинге 4 июля сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По его словам, решение о передаче принял Печерский райсуд г.Киева, а вагоны были задержаны Госпогранслужбой и таможенными органами Украины.

По данным следствия, ежемесячно компания Клименко получала доход в сумме от 10 до 12 миллионов гривен от сдачи в аренду указанных полувагонов, которые почти все являются новыми и срок эксплуатации которых составляет всего 3-4 года.

"С момента их приобретения в 2013 году и до настоящего времени Клименко, находясь в розыске, получал средства на территории Украины за их эксплуатацию. За это время Клименко получил через доверенных лиц и компанию "Юнисон" прибыль в сумме 400 млн гривен", - отметил Матиос.

"Главная военная прокуратура обратилась в ОАО "Укрзализныця" и передала УЗ полувагоны - для эксплуатации и, как предполагается, получения прибыли в доход государства", - сообщил Матиос.

Он добавил, что средняя рыночная стоимость полувагонов составляет 40 млн долларов.

Также он отметил, что переданные УЗ полувагоны "простаивать не будут, а прибыль в госбюджет составит около 150 млн гривен за год".

Как известно, 14 июля главная военная прокуратура совместно с Департаментом защиты Нацполиции и спецподразделением "Корд" провели обыски по делу преступной организации экс-президента Виктора Януковича и экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

По данным Матиос, было проведено 183 обыски в помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко, в частности в офисном центре "Гулливер" в Киеве, где был обнаружен тайный офис банка Клименко "Юнисон".

"Юнисон - материнская компания семьи Клименко ... медиахолдинга "Вести" и двух компаний по управлению активами, владельцами которых была семья Клименко и обслуживали семью Януковича", - сообщил Матиос.

По его словам, за время Майдана Клименко вывел более 788 млн долларов.

Также Матиос сообщил, что партнеры экс-министра доходов и сборов пошли на сделку со следствием.

24 мая правоохранители провели более 400 обысков у налоговиков в 15 областях Украины в рамках антикоррупционной операции.

Полиция собрала доказательства, что налоговая служба при руководстве экс-главы Миндоходив и сборов Александра Клименко нанесла государству ущерб из-за непоступления в бюджет налогов на сумму 95,921 млрд гривен.

В рамках расследования относительно преступной группы экс-президента Виктора Януковича были задержаны 24 бывших руководителей Министерства доходов и сборов.

Украинская правда