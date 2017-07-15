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Матиос: Партнеры Клименко пошли на сделку со следствием

Суббота, 15 июля 2017, 13:55

Партнеры экс-министра доходов и сборов Александра Клименко пошли на сделку со следствием.

Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Еще вчера они тусили в "Гулливере" и были партнерами с Клименко, а сейчас после обысков в квартирах "хозяина" уже под вечер они же строчками показаний в протоколах - пошли на сотрудничество со следствием", - отметил он.

Как известно, в пятницу главная военная прокуратура совместно с Департаментом защиты Нацполиции и спецподразделением "Корд" провели обыски по делу преступной организации экс-президента Виктора Януковича и экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

По данным Матиос, было проведено 183 обыски в помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко, в частности в офисном центре "Гулливер" в Киеве, где был обнаружен тайный офис банка Клименко "Юнисон".

"Юнисон - это материнская компания семьи Клименко ... медиахолдинга "Вести" и двух компаний по управлению активами, владельцами которых была семья Клименко и обслуживали полностью семью Януковича", - отметил главный военный прокурор.

Матиос заявляет, что за время Майдана экс-министр доходов и сборов Александр Клименко вывел более 788 млн долларов.

24 мая правоохранители провели более 400 обысков у налоговиков в 15 областях Украины в рамках антикоррупционной операции.

Полиция собрала доказательства, что налоговая служба при руководстве экс-главы Миндоходив и сборов Александра Клименко нанесла государству ущерб из-за непоступления в бюджет налогов на сумму 95,921 млрд гривен.

В рамках расследования относительно преступной группы экс-президента Виктора Януковича были задержаны 24 бывших руководителей Министерства доходов и сборов.

Под стражей находятся 9 подозреваемых, еще 13 внесли залоги на сумму более 37 млн ​​гривен, а 2 выпустили под личные обязательства.

украинская правда

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Темы: КлименкоМатиоспрокуратура
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