Пассажирам в "Интерсити" предложили ехать в Украину автобусами

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Воскресенье, 10 сентября 2017, 15:53

Пассажирам поезда "Перемышль - Киев", который был задержан в Польше с требованием к Михаилу Саакашвили покинуть вагон, предлагают добраться в Украину автобусом.

Об этом стюарды сообщили пассажирам поезда через громкоговоритель.

"Из-за ситуации, которая сложилась с отправлением поезда, пассажиры для проезда на Украину могут обратиться к дежурному по вокзалу и выехать автобусом", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что стоимость билетов пассажирам, которые не смогли выехать на "Интерсити", будет компенсирована на территории Украины.

Как известно, Михеил Саакашвили заявил, что решил прибыть в Украину на "Интерсити", а не через КПП "Краковец", во избежание возможных провокаций со стороны "титушек", которые находятся на границе.

После того, как все, кто сопровождает Саакашвили, зашли в поезд, стало известно, что "Укрзализныця" дала указание администрации поезда "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" не выезжать, пока экс-глава Одесской ОГА не выйдет из вагона. Поезд должен был выехать из Перемышля в 14:07 по местному времени.

Украинская правда

Темы: Саакашвили Польша граница
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