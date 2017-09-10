Саакашвили уже в "Шегинях"
Третий президент Грузии Михеил Саакашвили, который пытается вернуться в Украину, прибыл в ПП "Шегини".
Об этом сообщает корреспондент Украинской правды.
В настоящее время границу он еще не пересек. Автобус с депутатами, которые сопровождают Саакашвили от Перемышля, также прибыл на пункт пропуска.
Ранее Саакашвили планировал пересечь границу с Украиной через КПП "Краковец", потом изменил планы и пытался приехать на "Интерсити", однако движение поезда заблокировала "УЗ".
После неудачной попытки приехать в Украину поездом, Саакашвили заявил, что возвращается к "первому плану" и въезду через "Краковец", однако поехал не туда, а в ПП "Шегини".
Украинская правда
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