Саакашвили уже в "Шегинях"

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Воскресенье, 10 сентября 2017, 18:03

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили, который пытается вернуться в Украину, прибыл в ПП "Шегини".

Об этом сообщает корреспондент Украинской правды.

В настоящее время границу он еще не пересек. Автобус с депутатами, которые сопровождают Саакашвили от Перемышля, также прибыл на пункт пропуска.

 

Ранее Саакашвили планировал пересечь границу с Украиной через КПП "Краковец", потом изменил планы и пытался приехать на "Интерсити", однако движение поезда заблокировала "УЗ".

После неудачной попытки приехать в Украину поездом, Саакашвили заявил, что возвращается к "первому плану" и въезду через "Краковец", однако поехал не туда, а в ПП "Шегини".

Украинская правда

Темы: Саакашвили граница
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