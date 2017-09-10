Саакашвілі вже в "Шегинях"

Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який намагається повернутися до України, прибув у ПП "Шегині".

Про це повідомляє кореспондент Української правди.

Наразі кордон Саакашвілі ще не перетнув. Автобус з депутатами, які супроводжують Саакашвілі від Перемишля, також прибув на пункт пропуску.

Одразу після проїзду автобуса Саакашвілі проїзд для всіх авто та другого автобуса з депутатами та журналістами перекрили.

Саакашвілі прибув на польську частину ПП "Шегині" у автобусі. Пасажири, які стояли у автомобільній черзі та яким довелося пропустити транспорт Саакашвілі Фото - Олексій Братущак

Як повідомив прес-секретар Валентина Наливайченка Маркіян Лубківський, політики, які супроводжують Саакашвілі, стоять у "Шегинях".

"Проходимо паспортні і митні процедури контролю. Попереду Україна", - зазначив він. Раніше Саакашвілі планував перетнути кордон з Україною у КПП "Краківець", згодом змінив плани та намагався прибути на "Інтерсіті", однак його рух заблокувала "УЗ"

Після невдалої спроби приїхати до України потягом, Саакашвілі заявив, що повертається до "першого плану" та в'їзду через "Краківець", а згодом з'ясувалося, що їде він не туди, а у ПП "Шегині".

Українська правда