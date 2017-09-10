Саакашвілі вже в "Шегинях"
Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який намагається повернутися до України, прибув у ПП "Шегині".
Про це повідомляє кореспондент Української правди.
Наразі кордон Саакашвілі ще не перетнув. Автобус з депутатами, які супроводжують Саакашвілі від Перемишля, також прибув на пункт пропуску.
Одразу після проїзду автобуса Саакашвілі проїзд для всіх авто та другого автобуса з депутатами та журналістами перекрили.
Як повідомив прес-секретар Валентина Наливайченка Маркіян Лубківський, політики, які супроводжують Саакашвілі, стоять у "Шегинях".
"Проходимо паспортні і митні процедури контролю. Попереду Україна", - зазначив він.
Після невдалої спроби приїхати до України потягом, Саакашвілі заявив, що повертається до "першого плану" та в'їзду через "Краківець", а згодом з'ясувалося, що їде він не туди, а у ПП "Шегині".
Українська правда