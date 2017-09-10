Саакашвили уже в "Шегинях"

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили, который пытается вернуться в Украину, прибыл в ПП "Шегини".

Об этом сообщает корреспондент Украинской правды.

В настоящее время границу он еще не пересек. Автобус с депутатами, которые сопровождают Саакашвили от Перемышля, также прибыл на пункт пропуска.

Сразу после проезда автобуса Саакашвили проезд для всех авто и второго автобуса с депутатами и журналистами перекрыли.

Саакашвілі прибув на польську частину ПП "Шегині" у автобусі. Пасажири, які стояли у автомобільній черзі та яким довелося пропустити транспорт Саакашвілі Фото - Олексій Братущак

Как сообщил пресс-секретарь Валентина Наливайченко Маркиян Лубкивский, политики, сопровождающие Саакашвили, стоят в "Шегинях".

"Проходим паспортные и таможенные процедуры контроля. Впереди Украина", - отметил он.

Ранее Саакашвили планировал пересечь границу с Украиной через КПП "Краковец", потом изменил планы и пытался приехать на "Интерсити", однако движение поезда заблокировала "УЗ".

После неудачной попытки приехать в Украину поездом, Саакашвили заявил, что возвращается к "первому плану" и въезду через "Краковец", однако поехал не туда, а в ПП "Шегини".

Украинская правда