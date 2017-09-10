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Саакашвили уже в "Шегинях"

Воскресенье, 10 сентября 2017, 18:03

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили, который пытается вернуться в Украину, прибыл в ПП "Шегини".

Об этом сообщает корреспондент Украинской правды.

В настоящее время границу он еще не пересек. Автобус с депутатами, которые сопровождают Саакашвили от Перемышля, также прибыл на пункт пропуска.

Сразу после проезда автобуса Саакашвили проезд для всех авто и второго автобуса с депутатами и журналистами перекрыли.

 
Саакашвілі прибув на польську частину ПП
Саакашвілі прибув на польську частину ПП "Шегині" у автобусі.
 
Пасажири, які стояли у автомобільній черзі  та яким довелося пропустити транспорт Саакашвілі
Фото - Олексій Братущак

Как сообщил пресс-секретарь Валентина Наливайченко Маркиян Лубкивский, политики, сопровождающие Саакашвили, стоят в "Шегинях".

"Проходим паспортные и таможенные процедуры контроля. Впереди Украина", - отметил он.

Ранее Саакашвили планировал пересечь границу с Украиной через КПП "Краковец", потом изменил планы и пытался приехать на "Интерсити", однако движение поезда заблокировала "УЗ".

После неудачной попытки приехать в Украину поездом, Саакашвили заявил, что возвращается к "первому плану" и въезду через "Краковец", однако поехал не туда, а в ПП "Шегини".

Украинская правда

Темы: Саакашвилиграница
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