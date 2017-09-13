Гриба арестовали в Краснодаре до 17 октября
Правоохранительные органы Краснодара арестовали гражданина Украины Павла Гриба до 17 октября.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Октябрьский райсуд Краснодара.
"Стоит мера пресечения – арест на два месяца. (Решение – ред.) вынесено 17 августа", - сообщили в суде.
Там же отметили, что речь идет об "обвиняемом Грибе Павле Игоревиче, 1998 года рождения, находящемся в международном розыске".
Ранее адвокат арестованного Андрей Сабинин сообщил, что Гриба содержат в Краснодаре в СИЗО-5 Федеральной службы исполнения наказаний.
По его информации, Гриба обвиняют по статье 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности").
Как известно, российские спецслужбы задержали украинца Павла Гриба 25 августа – на следующий день после пересечения им границы Беларуси – и не допускали к нему ни представителей МИД Украины, ни адвоката.
Отец удерживаемого в СИЗО в Краснодарском крае Павла Гриба заявил, что содержание его сына без лекарств может привести к фатальным последствиям.
11 сентября адвокат Гриба Андрей Сабинин встретился со своим подзащитным.
Европейский суд по правам человека просит Россию доложить о состоянии здоровья Гриба.
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