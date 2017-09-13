Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гриба арестовали в Краснодаре до 17 октября

Среда, 13 сентября 2017, 13:02

Правоохранительные органы Краснодара арестовали гражданина Украины Павла Гриба до 17 октября.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Октябрьский райсуд Краснодара.

"Стоит мера пресечения – арест на два месяца. (Решение – ред.) вынесено 17 августа", - сообщили в суде.

Там же отметили, что речь идет об "обвиняемом Грибе Павле Игоревиче, 1998 года рождения, находящемся в международном розыске".

Ранее адвокат арестованного Андрей Сабинин сообщил, что Гриба содержат в Краснодаре в СИЗО-5 Федеральной службы исполнения наказаний.

По его информации, Гриба обвиняют по статье 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности").

Как известно, российские спецслужбы задержали украинца Павла Гриба 25 августа – на следующий день после пересечения им границы Беларуси – и не допускали к нему ни представителей МИД Украины, ни адвоката.

Отец удерживаемого в СИЗО в Краснодарском крае Павла Гриба заявил, что содержание его сына без лекарств может привести к фатальным последствиям.

11 сентября адвокат Гриба Андрей Сабинин встретился со своим подзащитным. 

Европейский суд по правам человека просит Россию доложить о состоянии здоровья Гриба.

Темы: Росcияполитзаключенныесуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Росcия
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Последние новости
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
Под Москвой ПВО сбила беспилотник
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
Все новости...
Реклама: