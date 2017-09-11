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ЕСПЧ просит Россию доложить о состоянии здоровья Гриба – правозащитница

Понедельник, 11 сентября 2017, 22:46

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению дело о похищении российскими спецслужбами украинца Павла Гриба в Беларуси.

Об этом говорится в сообщении на Twitter Министерства юстиции Украины.

В то же время правозащитница Евгения Закревская сообщила, что ЕСПЧ отреагировал также на ее заявление и попросил правительство РФ до 25 сентября предоставить медицинскую документацию о состоянии здоровья Гриба, а также указать, какие лекарства ему прописаны, и какие получает.

"На основе этой информации Суд будет принимать решение о принятии срочных мер", - написала она и добавила, что судя по заявлениям адвоката Гриба, украинец не получает никаких лекарств в течение 18 дней.

Как известно, российские спецслужбы задержали украинца Павла Гриба 25 августа – на следующий день после пересечения им границы Беларуси – и не допускали к нему ни представителей МИД Украины, ни адвоката.

Отец удерживаемого в СИЗО в Краснодарском крае у Павла Гриба заявил, что содержание его сына без лекарств может привести к фатальным последствиям.

Украинская правда

Темы: Росcияполитзаключенныесуд
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