Коломойский и Боголюбов купили гражданство Кипра – СМИ

Известные украинские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции в эту страну.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Так, по информации пресс-секретаря Коломойского, тот получил паспорт Кипра, "учитывая его значительные инвестиции в эту страну".

Адвокат, представляющий интересы Боголюбова, сообщил то же о своем клиенте. По его словам, Боголюбов получил гражданство Кипра в 2010 году "в обмен на значительные инвестиции в эту страну (через определенные компании), и это полностью соответствовало требованиям законодательства на то время".

Как сообщалось, в своей предыдущей статье The Guardian писал, что сотни обвиняемых в коррупции олигархов из Украины и России получили паспорта ЕС по так называемой схеме "золотых виз". Кипр, в частности, начиная с 2013 года, заработал более 4 миллиардов евро, предоставляя гражданство очень богатым людям.

Евгений Кизилов, УП