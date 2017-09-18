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ЗМІ: Коломойський і Григоришин отримали паспорти Кіпру

Понеділок, 18 вересня 2017, 21:00
ЗМІ: Коломойський і Григоришин отримали паспорти Кіпру

Відомі українські бізнесмени Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, а також Костянтин Григоришин та Костянтин Стеценко мають громадянство Кіпру, яке отримали ймовірно завдяки інвестиціям в цю країну.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Так, за інформацією речника Коломойського, той отримав паспорт Кіпру, "враховуючи його значні інвестиції в цю країну".

Адвокат, що представляє інтереси Боголюбова, повідомив те саме про свого клієнта. За його словами, Боголюбов отримав громадянство Кіпру у 2010 році "в обмін на значні інвестиції в країну (через певні компанії), і це повністю відповідало вимогам законодавства на той час".

Як повідомлялося, у своїй попередній статті The Guardian писав, що сотні звинувачуваних у корупції олігархів з України і Росії отримали паспорти ЄС за так званою схемою "золотих віз". Кіпр, зокрема, починаючи з 2013 року, заробив понад 4 мільярди євро, надаючи громадянство дуже багатим людям.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КоломойськийБоголюбовЄвропагромадянство
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