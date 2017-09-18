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СМИ: Коломойский и Григоришин получили паспорта Кипра

Понедельник, 18 сентября 2017, 21:00
СМИ: Коломойский и Григоришин получили паспорта Кипра

Известные украинские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также Константин Григоришин и Константин Стеценко получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции в эту страну.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Так, по информации пресс-секретаря Коломойского, тот получил паспорт Кипра, "учитывая его значительные инвестиции в эту страну".

Адвокат, представляющий интересы Боголюбова, сообщил то же о своем клиенте. По его словам, Боголюбов получил гражданство Кипра в 2010 году "в обмен на значительные инвестиции в эту страну (через определенные компании), и это полностью соответствовало требованиям законодательства на то время".

Как сообщалось, в своей предыдущей статье The Guardian писал, что сотни обвиняемых в коррупции олигархов из Украины и России получили паспорта ЕС по так называемой схеме "золотых виз". Кипр, в частности, начиная с 2013 года, заработал более 4 миллиардов евро, предоставляя гражданство очень богатым людям.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: КоломойскийБоголюбовЕвропагражданство
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