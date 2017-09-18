Правоохранители проводят ДНК-экспертизы 3 тел после пожара в “Виктории”

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Понедельник, 18 сентября 2017, 17:10

После пожара в одесском детском лагере "Виктория" нашли останки трех детей, для установления личностей погибших проводят ДНК-экспертизы.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"По состоянию на сейчас подтверждена смерть троих детей, ведь найдены останки трех тел. Сейчас делают ДНК-экспертизы, и будет установлено, кому принадлежат останки, поскольку тела очень сильно обгорели", - отметила Сарган.

Также она рассказала, что родители одной девочки не признавали, что остатки одного из найденных тел принадлежат их дочери.

"Что касается третьей жертвы. Ее родители подали в розыск. Есть сообщения, что якобы кто-то ее видел", - сказала Сарган.

В то же время, как передает "Укринформ", одесская полиция продолжает поиски третьей девочки, пропавшей после пожара в лагере.

"По словам отца, есть информация, что третья девочка может быть жива. Поэтому мы продолжаем проводить поисковые мероприятия. Все надеются на чудо, мы должны это делать", - отметил начальник ГУ Нацполиции Украины в Одесской области Дмитрий Головин на заседании оперативного штаба в Одессе по поводу трагических событий в лагере.

Как сообщалось, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, двое детей погибли и еще одна пропала без вести.

Также в больницу доставлены двое детей 2006 года рождения: девочка с диагнозом ушиб позвоночника и тупая травма живота, мальчик - отравление продуктами горения.

Премьер Владимир Гройсман поручил создать следственную группу, которая должна установить все обстоятельства пожара в одесском детском лагере.

18 сентября суд постановил взять под стражу без права на залог директора детского лагеря.

Правоохранители изымают документацию по вводу в эксплуатацию, функционированию и проверках в лагере.

Олег Твердь, для УП

Темы: Одесса чрезвычайное происшествие Генпрокуратура полиция
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