В ГПУ заявляют, что установили существенные обстоятельства подрыва Шаповала

3009 просмотров
Вторник, 26 сентября 2017, 17:22
radiosvoboda.org

Следователи Генпрокуратуры сконцентрировались на одной версии теракта, в результате которого погиб один из руководителей Главного управления разведки Министерства обороны Максим Шаповал.

Об этом говорится в сообщении ГПУ на запрос "Украинской правды".

"Следствием на первоочередном этапе отрабатывалось три основные версии совершения преступления. В настоящее время в уголовном производстве допрошено более 900 свидетелей, назначено 13 судебных экспертиз, выполнен значительный объем других необходимых следственных и розыскных действий, по результатам которых уже установлены определенные существенные обстоятельства подготовки и совершения преступления, которые дают следствию основания определить и сконцентрировать усилия на исследовании одной основной версии", - говорится в ответе.

"О подозрение лицам не сообщается", - сообщили в Генпрокуратуре.

 
УП

Читайте также: "Убийство командира спецназа ГУР. Подробности"

Как известно, 27 июня около 8:15 на перекрестке улиц Соломенская и Механизаторов в Киеве взорвался "Мерседес", водитель от сильного взрыва погиб.

Погибшим оказался одним из руководителей Главного управления разведки Министерства обороны Максим Шаповал.

По факту подрыва автомобиля было открыто уголовное производство по статье о теракте. Гибель руководителя спецназовцев ГУР расследовать Главная военная прокуратура.

Президент Петр Порошенко посмертно присвоил Шаповалу звание генерал-майора.

Оксана Коваленко, Александр Шумилин, УП

Темы: теракт Киев Минобороны
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
СМИ обнародовали фото и имя второго подозреваемого в теракте в Лондоне 18 сентября 2017, 13:47
9/11 12 сентября 2017, 11:25
ИГИЛ готовит новую волну терактов в Европе – СМИ 7 сентября 2017, 13:58
powered by lun.ua
Главные новости
В ГПУ заявляют, что установили существенные обстоятельства подрыва Шаповала
Суд обязал "Ощадбанк" показать счета Януковича
Киев заботится о комфорте граждан венгерского происхождения – МИД
Гройсман обещает, что доллара по 30 гривен не будет
Все новости
відео

Искренность, пафос или пиар? Поздравление первой леди к дню рождения президента

столица

Дизайнер создал схему ночных маршрутов общественного транспорта Киева

интервью

Куратор Михаил Рашковецкий: Странно, когда искусство игнорирует широкого зрителя