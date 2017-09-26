В ГПУ заявляют, что установили существенные обстоятельства подрыва Шаповала

Следователи Генпрокуратуры сконцентрировались на одной версии теракта, в результате которого погиб один из руководителей Главного управления разведки Министерства обороны Максим Шаповал.



Об этом говорится в сообщении ГПУ на запрос "Украинской правды".



"Следствием на первоочередном этапе отрабатывалось три основные версии совершения преступления. В настоящее время в уголовном производстве допрошено более 900 свидетелей, назначено 13 судебных экспертиз, выполнен значительный объем других необходимых следственных и розыскных действий, по результатам которых уже установлены определенные существенные обстоятельства подготовки и совершения преступления, которые дают следствию основания определить и сконцентрировать усилия на исследовании одной основной версии", - говорится в ответе.



"О подозрение лицам не сообщается", - сообщили в Генпрокуратуре.



УП

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Как известно, 27 июня около 8:15 на перекрестке улиц Соломенская и Механизаторов в Киеве взорвался "Мерседес", водитель от сильного взрыва погиб.



Погибшим оказался одним из руководителей Главного управления разведки Министерства обороны Максим Шаповал.



По факту подрыва автомобиля было открыто уголовное производство по статье о теракте. Гибель руководителя спецназовцев ГУР расследовать Главная военная прокуратура.



Президент Петр Порошенко посмертно присвоил Шаповалу звание генерал-майора.



Оксана Коваленко, Александр Шумилин, УП