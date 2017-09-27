В МИД сказали, что думают об РФ из-за приговора Умерову

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что Россия совершила преступление, отправив в колонию на 2 года через крымский суд одного из лидеров крымских татар Ильми Умерова.

Такое заявление сделала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Преступный и незаконный приговор. Расправа РФ над крымскими татарами. Осуждаем и выражаем протест. Ильми, мы с вами!" - написала она.

Злочинний і незаконний вирок. Розправа РФ над кримськими татарами.Засуджуємо і висловлюємо протест.Ільмі, ми з вами! https://t.co/j8StkEH4PF — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) September 27, 2017

Как сообщалось, подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова и назначил наказание в виде двух лет колонии-поселения.

Украинская правда