В МИД сказали, что думают об РФ из-за приговора Умерову

735 просмотров
Среда, 27 сентября 2017, 12:48

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что Россия совершила преступление, отправив в колонию на 2 года через крымский суд одного из лидеров крымских татар Ильми Умерова.

Такое заявление сделала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Преступный и незаконный приговор. Расправа РФ над крымскими татарами. Осуждаем и выражаем протест. Ильми, мы с вами!" - написала она.

Как сообщалось, подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова и назначил наказание в виде двух лет колонии-поселения.

Украинская правда

Темы: Меджлис крымские татары Крым суд МИД
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Госдепартамент США осудил незаконный приговор Чийгозу 14 сентября 2017, 02:04
Чубаров: Украина будет просить об экстрадиции Чийгоза 13 сентября 2017, 19:05
ЕС призвал РФ освободить Чийгоза и снять обвинения с Умерова 12 сентября 2017, 07:22
powered by lun.ua
Главные новости
ГПУ хочет арестовать разговоры и переписку всех операторов. Те просят разъяснить
Спасатели уточнили количество пострадавших в Калиновке
Армейцы в Калиновке купили противопожарное оборудование у сомнительной фирмы
Ограничение авиаперелетов над Калиновкой сохранится еще минимум сутки
Все новости
видео дня

Илон Маск показал, как SpaceX полетит на Марс

культура

Буковинский Вавилон: как Черновцы восстанавливают многоязычное звучание

столица

Дизайнер создал схему ночных маршрутов общественного транспорта Киева