В МИД сказали, что думают об РФ из-за приговора Умерову
В Министерстве иностранных дел Украины считают, что Россия совершила преступление, отправив в колонию на 2 года через крымский суд одного из лидеров крымских татар Ильми Умерова.
Такое заявление сделала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
"Преступный и незаконный приговор. Расправа РФ над крымскими татарами. Осуждаем и выражаем протест. Ильми, мы с вами!" - написала она.
Злочинний і незаконний вирок. Розправа РФ над кримськими татарами.Засуджуємо і висловлюємо протест.Ільмі, ми з вами! https://t.co/j8StkEH4PF— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) September 27, 2017
Как сообщалось, подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова и назначил наказание в виде двух лет колонии-поселения.
Украинская правда