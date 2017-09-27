Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В МИД сказали, что думают об РФ из-за приговора Умерову

Среда, 27 сентября 2017, 12:48

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что Россия совершила преступление, отправив в колонию на 2 года через крымский суд одного из лидеров крымских татар Ильми Умерова.

Такое заявление сделала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Преступный и незаконный приговор. Расправа РФ над крымскими татарами. Осуждаем и выражаем протест. Ильми, мы с вами!" - написала она.

Как сообщалось, подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова и назначил наказание в виде двух лет колонии-поселения.

Украинская правда

Темы: Меджлискрымские татарыКрымсудМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
Меджлис
Меджлис просит официально признать его представителем крымскотатарского народа
Глава Меджлиса призвал россиян покинуть Крым: Одна нога в Воронеже, другая – на мосту
Меджлис: Угроза нападения России реальна, но Киев не покинем
Последние новости
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
Все новости...
Реклама: