Прокуратура: Лавринович может убежать

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Четверг, 28 сентября 2017, 09:13

Прокуратура осуждает решение Апелляционного суда Киева, который освободил экс-министра юстиции Александра Лавриновича из-под ареста, и подчеркивает, что он может убежать.

Об этом в комментарии "Громадському радіо" сказал старший прокурор ГПУ Алексей Донский.

"Мы неоднократно подчеркивали наличие риска побега Лавриновича. Особенно учитывая факт, что трое подозреваемых по этому делу уже скрылись. Я говорю о Богатыре и Януковиче. Риск побега очень высок", - сказал Донский.

Он добавил, что всю ответственность за возможный побег Лавриновича будет нести эта коллегия судей, поскольку прокуратура сделала "все от нас зависящее".

"Мы считаем, что те доказательства, которые у нас собраны, подтверждают подозрения. Поэтому решение Печерского суда должно было оставаться в силе. Это с точки зрения закона и доказательств.

Но главная судья уже ранее отпустила беркутовца, который потом скрылся. Поэтому наш департамент внес ее в Единый реестр досудебных расследований. Также был отпущен еще один сотрудник "Беркута", который более 1,5 года находился в розыске", - сказал Донской.

По его словам, прокуратура еще не видела решения и объяснения, но считает его просто позорным.

"Как только увидим мотивацию, сможем дальше комментировать. С точки зрения неожиданности по поводу председательствующей судьи, которая уже неоднократно допускала подобные вещи, можно ожидать всего, что угодно", - подытожил прокурор ГПУ.

Темы: Лавринович суд прокуратура
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