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Прокуратура: Лавринович может убежать

Четверг, 28 сентября 2017, 09:13

Прокуратура осуждает решение Апелляционного суда Киева, который освободил экс-министра юстиции Александра Лавриновича из-под ареста, и подчеркивает, что он может убежать.

Об этом в комментарии "Громадському радіо" сказал старший прокурор ГПУ Алексей Донский.

"Мы неоднократно подчеркивали наличие риска побега Лавриновича. Особенно учитывая факт, что трое подозреваемых по этому делу уже скрылись. Я говорю о Богатыре и Януковиче. Риск побега очень высок", - сказал Донский.

Он добавил, что всю ответственность за возможный побег Лавриновича будет нести эта коллегия судей, поскольку прокуратура сделала "все от нас зависящее".

"Мы считаем, что те доказательства, которые у нас собраны, подтверждают подозрения. Поэтому решение Печерского суда должно было оставаться в силе. Это с точки зрения закона и доказательств.

Но главная судья уже ранее отпустила беркутовца, который потом скрылся. Поэтому наш департамент внес ее в Единый реестр досудебных расследований. Также был отпущен еще один сотрудник "Беркута", который более 1,5 года находился в розыске", - сказал Донской.

По его словам, прокуратура еще не видела решения и объяснения, но считает его просто позорным.

"Как только увидим мотивацию, сможем дальше комментировать. С точки зрения неожиданности по поводу председательствующей судьи, которая уже неоднократно допускала подобные вещи, можно ожидать всего, что угодно", - подытожил прокурор ГПУ.

Как известно, 15 сентября Печерский райсуд избрал экс-министру меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 ноября.

Лавринович обвиняется Генпрокуратурой в участии в организации конституционного переворота в 2010 году.

Департамент специальных расследований Генпрокуратуры проводит досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Лавриновича в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) УК Украины.

6 сентября генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что экс-президенту Украины Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Лавриновичу сообщено о подозрении в захвате вместе с другими лицами государственной власти в Украине путем конституционного переворота в 2010 году.

В частности, Лавринович подозревается в организации незаконного, без решения Верховной Рады Украины, изменения действующей Конституции Украины посредством внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и его официального опубликования.

19 сентября адвокат Лавриновича Евгений Солодко подал апелляцию на решение суда об аресте.

27 сентября Апелляционный суд Киева освободил Лавриновича из-под ареста.

В 2010 году Конституционный суд Украины возвратил страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных полномочий. Решение КС, по сути, ввело в действие Конституцию 1996 года.

1 октября 2010 года текст "новой Конституции" был опубликован в спецвыпуске бюллетеня "Официальный вестник Украины".

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Темы: Лавриновичсудпрокуратура
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