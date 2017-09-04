По делу "Мультика" подозрений николаевским депутатам пока нет

Ни одному депутату Николаевского городского совета пока не объявлено подозрение в связях с преступником Михаилом Титовым, известным под прозвищем Мультик.



Об этом сказал генеральный прокурор Юрий Луценко на пресс-конференции в Николаеве 4 сентября.



"Будем разбираться независимо от партийных цветов, потому что, к сожалению, там не одна партия на крючке – там весь политический спектр. Будем давать законную оценку всем им, потому что изъятые во время обысков материалы дают нам такую ​​возможность. Явка с повинной очень приветствуется", – отметил он.

"Мы пока причисляем к активным участникам ОПГ тех, кого задержали, кому вручили подозрения. Всех остальных обыскивали для установления истины. Сейчас речь не идет о подозрении какому-либо депутату Николаевского горсовета. Но они сами документируют свои связи довольно откровенно", – заявил генпрокурор.



Луценко "удивляет в этом деле только одно – та самоубийственная безбашенность тех политических сил, которые встали на защиту руководства организованной преступной группировки Титова-Мультика".



"Каждый может идти на дно, как хочет, но то, как это делают депутаты Николаевского горсовета, вызывает только недоумение... Люди настолько зависимы от бандитов, что вынуждены под их диктовку даже из камеры изолятора совершать эти позорные действия. Но это не значит, что политикой можно будет прикрыть деятельность как бандитов, так и их "шестерок"-политиков", – сказал генпрокурор.



Луценко сказал, что вопрос роспуска горсовета – это не компетенция генпрокурора, но Верховная Рада могла бы рассмотреть такую ​​возможность.



"В городе фактически было двоевластие, когда официальный мэр был лишь видимой частью власти, остальные вопросы принимали вместо него под серьезным влиянием криминальных структур", – пояснил он.

"Мне безразлично, из какой партии, какого бизнеса и какого СМИ (люди) сотрудничали с Мультиком. Но эти люди должны ответить", – подчеркнул генпрокурор.



Он признал, что некоторых депутатов Николаевского областного совета тоже изучают на причастность к ОПГ Мультика.



"Каждый, кто имеет обоснованные доказательства, факты относительно преступной деятельности ОПГ Титова-Мультика или прочих, могут прийти к следователю, попросить дать показания под прикрытием, под легендой", – сказал также Луценко.



Алена Рощенко, УП