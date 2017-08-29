Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оппоблок считает, что обыски в Николаеве - это давление

Вторник, 29 августа 2017, 14:46

В оппозиционном блоке считают, что обыски у депутатов Николаевского горсовета - это очередная попытка власти дискредитировать оппозицию.

Об этом заявила пресс-служба политической партии "Оппозиционный блок".

"В Николаеве проходят массовые обыски у депутатов горсовета - представителей оппозиционного блока. Предъявленные обвинения настолько абсурдны, что вызывают серьезные сомнения в адекватности того, кто их санкционировал", - говорится в официальном заявлении.

"Угрозы и обыски стали "надежным аргументом" власти в ответ на объективную критику и законные требования по выполнению Конституции и соблюдения прав граждан. Представляя Оппозиционный блок в Николаевском горсовете, наши однопартийцы выступали только на защиту людей и делали все для развития города", - говорится в сообщении партии ПРО.

В тексте документа назвали противозаконными действия власти и отметили, что они обречены на провал.

"Вам не удастся нас запугать. Нас поддерживают миллионы граждан по всей Украине. А каждое ваше противозаконное действие, политический шантаж, угрозы и запугивания, которые вы используете против оппонентов, приближает вас и ваших соратников к неумолимому концу. Вам не удастся уйти от ответственности за разрушенную экономику, за нищету, в которую вы бросили украинских граждан, за украденное будущее у молодого поколения. И это время наступит уже очень скоро ", - говорится в обнародованном заявлении.

Как известно, в Николаеве проходят обыски у 90 депутатов городского совета и предпринимателей

Прокуратура Николаевской области сообщила, что десятки обысков в области проходят в рамках уголовных производств относительно возможного завладение бюджетными средствами, вымогательства и рейдерства.

Украинская правда

Темы: НиколаевОппозиционный блокГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
Николаев
Украина добивается средств ПВО для юга, который Россия массированно атакует 4 дня подряд
В Николаеве возросло количество жертв ночной атаки оккупантов: погибли супруги
Зеленский: Нет у России таких ракет, которые были бы сильнее нашей воли победить
Последние новости
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
Все новости...
Реклама: