В результате обысков в Николаеве задержали 5 человек с "Мультиком"

В результате совместной операции ГПУ с "К" СБУ в Николаеве задержаны 5 человек, в том числе - лидера устойчивой преступной организации Титова, известного в криминальной среде как "Мультик".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, задержанные подозреваются в создании преступной организации, которая на протяжении 2008 - 2017 годов занималась угрозами убийством, лишением свободы людей, рэкетом, рейдерством, угоном, присвоением имущества и государственных средств.

"При этом члены ОПГ установили контроль за деятельностью политических партий и влияние на принятие решений должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, поддерживали устойчивое иерархическое объединение в местах лишения свободы Николаевской области. Как я и обещал - на территории Николаевской области о мультике могут вспоминать только дети перед сном", - отметил Луценко.

При этом он уточнил, что под контроль ОПГ попали не только члены партии "Оппозиционного блока", но и других. Но каких именно не уточнил.

Как сообщала "Украинская правда", 29 августа в Николаеве прошли обыски в 90 городских депутатов и предпринимателей.

Местная прокуратура отметила, что им вменяют злоупотребление бюджетными средствами, вымогательство и рейдерство.

В свою очередь, "Оппозиционный блок" заявил о давлении и дискредитации.

Яна Миланова, УП