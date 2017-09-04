Главные новости дня

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Понедельник, 4 сентября 2017, 21:22

Подборка самых важных новостей за 4 сентября на Украинской правде.

О графити на Грушевского. В ближайшее время на допрос вызовут владельца магазина люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского в Киеве, со стен которого стерли граффити времен Майдана.

О "золоте Януковича". В Швейцарии нашли банковскую ячейку с большим количеством золота, которая принадлежит человеку из "семьи Януковича".

О приближенных Януковича. Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что завершены дела по более 10-м приближенным к экс-президенту Виктору Януковичу людям, а также возможны новые подозрения депутатам

О Вороненкове. Заказчик убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова находится на территории России, сообщил Луценко на брифинге в понедельник.

О деоккупации Донбасса. "Этот законопроект готов на 99%, единственный момент, который сейчас проговаривается, это включение в него миротворческой миссии, о чем Президент будет говорить в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН во второй половине сентября... Я думаю, как только мы определимся с вопросом о миротворческой миссии, СНБО будет рассматривать документ", - сказала народный депутат Ирина Луценко.

О книгах. Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики предлагает депутатам ввести акцизные марки на российские книги.

О Саакашвили. СБУ, Национальная полиция, Министерство юстиции и Государственная пограничная служба Украины подтвердили отсутствие запрета на въезд Михеила Саакашвили в Украину.

Об имуществе Добкина. Киевский апелляционный суд оставил в силе решение об аресте имущества нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

О реформах. На своей очередной сессии, которая начнется 5 сентября, Верховная Рада должна рассмотреть около 9,7 тысячи поправок к законопроектам, которые касаются важных реформ в Украине.

О "Стене". Военная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц пограничной службы о растрате средств, выделенных на проект "Стена".

Темы: Саакашвили Янукович Добкин
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