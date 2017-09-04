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Власника магазину "Емпоріум" допитають через стерті графіті

Понеділок, 4 вересня 2017, 13:53
Власника магазину Емпоріум допитають через стерті графіті
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Найближчим часом на допит викличуть власника магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського у Києві, зі стін якого стерли графіті часів Майдану.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар київської прокуратури Надія Максимець.

"Вже найближчими днями власник магазину буде запрошений для надання показів", - зазначила Максимець.

Окрім того, прес-секретар розповіла, що в кримінальному провадженні щодо знищення графіті готують звернення до держустанов, щоб підтвердити статус зображень.

Також встановлюють, кому належить приміщення, на стінах якого були графіті.

Як повідомлялося, Печерське управління поліції у Києві зареєструвало кримінальне провадження за ст ст 194 ч.1 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу через розгром входу магазину на Грушевського, на стінах якого перед тим стерли знамениті графіті часів Майдану.

Раніше прокуратура Києва №6 відкрила кримінальне провадження за фактом нищення графіті.

Максимець зазначила "Українські правді", що, зважаючи на резонанс подій, обидва кримінальні провадження взяті під контроль столичної прокуратуру.

3 вересня у Києві розгромили вхід до магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4, з фасаду якого перед цим були стерті знамениті графіті часів Майдану.

Раніше стало відомо, що з фасаду магазину зникли знамениті графіті, які були нанесені під час Революції гідності.

Керівник магазину Ігор Доценко назвав ці графіті "типовим стріт-артом, який час від часу видаляють комунальні служби".

Разом з тим, віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко на своїй сторінці в Twitter написав, що знищені графіті були частиною експозиції Музею Майдану, і за знищення музейного фонду передбачено кримінальну відповідальність.

Автор графіті вже заявив, що готовий відновити зображення.

Олег Твердь, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївМайданполіція
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