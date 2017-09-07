В Кремле прокомментировали план Порошенко по миротворцах

В Кремле твердят, что миротворцы могут размещаться в любой точке соприкосновения конфликтующих сторон и только с их согласия, а "Россия не является стороной конфликта на Донбассе".

Комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков относительно плана президента Украины Петра Порошенко, подает РИА Новости.



"Любые миротворцы могут размещаться в точке соприкосновения конфликтующих сторон с согласия этих конфликтующих сторон. Как вы знаете, РФ не является стороной этого конфликта, конфликт на юго-востоке Украины в первую очередь подлежит обсуждению между Киевом и властями республик – "ЛНР" и "ДНР"… Это первое и изначальное условие размещения любых миротворцев", – заявил Песков.

По его словам, "Россия решительно отвергает обвинения в том, что является стороной конфликта на Донбассе".

"Далеко не все, Киев называет Российскую Федерацию, может быть, еще какие-то стороны, но мы с этим категорически не согласны", – сказал пресс-секретарь Путина.

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Игры в дипломатию. Почему Путин заговорил о миротворцах на Донбассе

Как известно, 5 сентября Путин поручил министру иностранных дел РФ внести в Совет безопасности ООН резолюцию по миротворцам на Донбассе, но на свой манер.



По утверждению Путина, миротворцы могут находится только на линии разграничения сторон – для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ. Кроме того, ввести миротворцев на восток Украины можно только после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и только по согласованию с представителями т. н "ДНР" и "ЛНР".

В тот же день Россия направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генсекретарю ООН и главе Совета безопасности ООН.



Представители Украины в трехсторонней контактной группе по решению конфликта на Донбассе заявили, что Путин подменяет понятия и обесценивает саму идею миротворцев.



В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что присутствие россиян в миротворческой миссии невозможно, как и переговоры на эту тему с пророссийскими боевиками.



У Украины готова своя резолюция по миротворцам, заявил представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Президент Петр Порошенко 7 сентября заявил, что миротворческая миссия ООН должна действовать на всей территории Донбасса, а не только на линии соприкосновения, в миссии не должно быть россиян, не может и речи идти о согласовании ее введения с боевиками, также она не должна означать отмену или ослабление антироссийских санкций.