Кучма: Позиция России по миротворцам – неприемлема

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Пятница, 8 сентября 2017, 13:51

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что формат ввода миротворцев на Донбасс, который предлагает Россия, совершенно не устраивает Украину.

Об этом он сказал на брифинге в Днепре перед вручением стипендий президентского фонда "Украина" в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Россия хочет загнать в такой угол эту ситуацию, что потом не будем знать, как выйти", - сказал он.

Кучма также отметил, что в том виде, в котором Россия предлагает введение миротворческих войск, "нас это абсолютно не устраивает".

Как известно, 5 сентября Путин заявил, что поручает министру иностранных дел РФ внести в Совет безопасности ООН резолюцию по миротворцам на Донбассе, но на свой манер.

По утверждению Путина, миротворцы могут находится только на линии разграничения сторон - для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ. Кроме того, ввести миротворцев на восток Украины можно только после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и только по согласованию с представителями так называемых  "ДНР" и "ЛНР".

Представители Украины в Трехсторонней контактной группе по решению конфликта на Донбассе заявили, что Путин подменяет понятия и обесценивает саму идею миротворцев.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что присутствие россиян в миротворческой миссии невозможно, как и переговоры на эту тему с пророссийскими боевиками.

Темы: Росcия миротворцы Донбасс
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