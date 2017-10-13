Омелян: С моей стороны нет никаких нарушений

Министр инфраструктуры Владимир Омелян, которого НАБУ подозревает в незаконном обогащении, заявляет, что в его декларации нет нарушений.

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

"Я готов ответить на все вопросы детективов НАБУ, а также предоставить все документы, подтверждающие, что никаких нарушений с моей стороны не было", - сказал Омелян.

Он добавил, что открыт к сотрудничеству с правоохранительными органами, "в частности, с ГПУ, СБУ, НАБУ".

Как известно, НАБУ начало расследование против министра инфраструктуры Владимира Емельяна по подозрению в незаконном обогащении.

Ранее Омелян рассказал, что оформил с женой аренду коттеджа под Киевом у родственников жены.

Роман Романюк, Ирина Балачук, УП