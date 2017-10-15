Саакашвили: Меня могут депортировать и даже убить

Экс-глава Одесской ОГА, третий президент Грузии Михеил Сааашвили заявил, что украинские власти могут его "депортировать и даже убить".

Об этом Саакашвили заявил в ходе митинга в Харькове 15 октября.

"Я точно знаю, что они (власть) попытаются от меня избавиться. Они могут меня скрутить, депортировать... даже убить, это не проблема! Я этого не боюсь", - заявил Саакашвили.

Во время митинга дважды отказывала звукоусиливающая аппаратура, от акустических систем, а потом от пульта шел дым. При этом нардеп от БПП Сергей Лещенко заявил, что к проблемам со звуком причастна власть.

"То, что пропал звук, - прямое противодействие властей. Мы проверили кабель - целый, техника работает", - заявил он.

Когда после вече Саакашвили вели к машине, неизвестный в толпе распылил газ из баллончика. Возникла перепалка между сторонниками и противниками политика, сопровождавшаяся небольшой толкотней.

Согласно сообщению, вече антикоррупционных сил с участием лидера "Руха новых сил" состоялось при участии 700-800 человек.

Как известно, 17 октября лидер "Движения новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили планирует со своими соратниками принять участие в митинге под Верховной Радой, также акции пройдут во всех областных центрах Украины.

Во время акции Саакашвили, нардеы, общественные активисты и представители политсил, таких как "Альтернатива", "Демальянс", движение "Честно" и другие планируют провозгласить три требования: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона.

"Интерфакс-Украина"