Сурков и Захарченко в Ростове открыли памятник боевикам
Советник президента РФ Владислав Сурков и лидер боевиков ОРДО Александр Захарченко открыли в Ростове-на-Дону первый на территории РФ памятник "Героям Донбасса".
Как сообщает ТАСС, постановление об установке памятника в парке им.Островского подписал глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев.
На церемонии открытия памятника также был один из бывших лидеров боевиков ОРДО Александр Бородай.
Как следует из постановления, "изготовление и установка памятника осуществлена за счет внебюджетных средств".
Памятник - 7-метровая стела, которая заканчивается крестом с перекрещенными мечами и надписью "Доброволец".
Отмечается, что открытие памятника состоялось в рамках III съезда "Союза Добровольцев Донбасса", который проходил в Ростове.
Как заявил Захарченко, в этот же день в Донецке был открыт памятник одному из боевиков ОРДО - Арсену "Мотороле" Павлову, который погиб в Донецке 16 октября 2016 года в результате взрыва самодельного взрывного устройства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.