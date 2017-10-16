Сурков и Захарченко в Ростове открыли памятник боевикам

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Понедельник, 16 октября 2017, 23:46

Советник президента РФ Владислав Сурков и лидер боевиков ОРДО Александр Захарченко открыли в Ростове-на-Дону первый на территории РФ памятник "Героям Донбасса".

Как  сообщает ТАСС, постановление об установке памятника в парке им.Островского подписал глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев.

На церемонии открытия памятника также был один из бывших лидеров боевиков ОРДО Александр Бородай.

 
Фото - "Радио Свобода"
 
Фото - РБК
 
На мероприятии также присутствовал бежавший в РФ бывший лидер боевиков ОРДО александр бородай 

Как следует из постановления, "изготовление и установка памятника осуществлена за счет внебюджетных средств".

Памятник - 7-метровая стела, которая заканчивается крестом с перекрещенными мечами и надписью "Доброволец". 

Отмечается, что открытие памятника состоялось в рамках III съезда "Союза Добровольцев Донбасса", который проходил в Ростове.

Как заявил Захарченко, в этот же день в Донецке был открыт памятник одному из боевиков ОРДО  - Арсену "Мотороле" Павлову, который погиб в Донецке 16 октября 2016 года в результате взрыва самодельного взрывного устройства

Темы: Донбасс Росcия
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