Правительственный квартал перекрыт, охрана усилена

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Вторник, 17 октября 2017, 07:53

Весь правительственный квартал в Киеве перекрыт и окружен правоохранителями в связи с акциями, запланированными на 17 октября.

В частности, перекрыты улицы Грушевского, Липская, Шелковичная, Институтская, Лютеранская.

У метро Арсенальная стоят полицейские машины, перекрывая движение.

Народный депутат Мустафа Найем, причастный к организации акций, пишет в Facebook: "Весь квартал оцеплен щитами".

Правительственный квартал усиленно охраняют
Правительственный квартал усиленно охраняют
Мустафа Найем

"Проход на площадь Конституции только через рамки. Здание парламента окружено двойной цепью Нацгвардии и полиции", – отмечает он.

 

У Кабинета министров стоят ограждения и рамки металлоискателя.

 

"Всеукраинский сбор" за "большую политическую реформу" стартует  в 9:30 в понедельник.

В 10 утра в Верховной Раде состоится согласительный совет лидеров фракций и групп.

Впрочем, руководитель Главного департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко накануне объяснил беспрецедентные меры безопасности визитом президента Мальты.

Как известно, на 17 октября лидер "Движения новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили и его единомышленники запланировали митинг под Верховной Радой в Киеве и акции во всех областных центрах Украины.

Во время акции Саакашвили, нардепы, общественные активисты и представители политсил, таких  как "Альтернатива", "Демальянс", движение "Честно" и другие планируют провозгласить три требования: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона.

20 сентября в 14:15 на Майдане независимости будет объявлено о начале мобилизации на Всеукраинскую акцию в поддержку этой политической реформы.

15 октября в СБУ заявили, что в Киеве радикально настроенные люди во время массовых акций 17 октября якобы готовили провокации с возможным приминением стрелкового оружия и средств поражения.

16 октября представители "Национального корпуса", "Свободы" и "Правого сектора" заявили, что взяли под контроль здание вертолетной площадки экс-президента Виктора Януковича на Парковой дороге в Киеве.

Алена Рощенко, УП

Темы: акции Саакашвили Киев полиция
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