Урядовий квартал перекрито, охорону посилено

Весь урядовий квартал у Києві перекрито й оточено правоохоронцями у зв'язку з акціями, запланованими на 17 жовтня.



Зокрема, перекрито вулиці Грушевського, Липську, Шовковичну, Інститутську, Лютеранську.



Біля метро "Арсенальна" стоять поліцейські машини, перекриваючи рух.



Народний депутат Мустафа Найєм, причетний до організації акцій, пише у Facebook: "Весь квартал оточено щитами".

Урядовий квартал посилено охороняють Мустафа Найєм

"Прохід на площу Конституції лише через рамки. Будівлю парламенту оточено подвійним ланцюгом Нацгвардії і поліції", – зазначає він.

Біля Кабінету міністрів стоять огорожі й рамки металошукача.

"Всеукраїнський збір" за "велику політичну реформу" стартує о 9:30 вівторка.



О 10 ранку у Верховній Раді відбудеться погоджувальна рада лідерів фракцій і груп, а о 13:00 почнеться пленарне засідання парламенту.

Втім, керівник Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Володимир Горковенко напередодні пояснив безпрецедентні заходи безпеки візитом президента Мальти.

Як відомо, на 17 жовтня лідер "Руху нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі і його однодумці запланували мітинг під Верховною Радою у Києві та акції в усіх обласних центрах України.

Під час акції Саакашвілі, нардепи, громадські активісти та представники політсил, як то "Альтернатива", "Демальянс", рух "Чесно" та інші мають намір проголосити три вимоги: створення антикорупційних судів, скасування депутатської недоторканності та ухвалення нового виборчого закону.

20 вересня на Майдані Незалежності оголосили про початок мобілізації на Всеукраїнську акцію на підтримку такої політичної реформи.

15 жовтня в СБУ заявили, що у Києві радикально налаштовані особи під час масових акцій 17 жовтня готували провокації з можливим застосуванням стрілецької зброї та засобів ураження.

16 жовтня представники "Національного корпусу", "Свободи" та "Правого сектора" заявили, що взяли під контроль будівлю вертолітного майданчика екс-президента Віктора Януковича на Парковій дорозі у Києві.

Олена Рощенко, УП