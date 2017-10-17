Правительственный квартал перекрыт, охрана усилена

Весь правительственный квартал в Киеве перекрыт и окружен правоохранителями в связи с акциями, запланированными на 17 октября.

В частности, перекрыты улицы Грушевского, Липская, Шелковичная, Институтская, Лютеранская.

У метро "Арсенальная" стоят полицейские машины, перекрывая движение.

Народный депутат Мустафа Найем, причастный к организации акций, пишет в Facebook: "Весь квартал оцеплен щитами".

Правительственный квартал усиленно охраняют Мустафа Найем

"Проход на площадь Конституции только через рамки. Здание парламента окружено двойной цепью Нацгвардии и полиции", – отмечает он.

У Кабинета министров стоят ограждения и рамки металлоискателя.

"Всеукраинский сбор" за "большую политическую реформу" стартует в 9:30 вторника.

В 10 утра в Верховной Раде состоится согласительный совет лидеров фракций и групп, а в 13:00 начнется пленарное заседание парламента.

Впрочем, руководитель Главного департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко накануне объяснил беспрецедентные меры безопасности визитом президента Мальты.

Как известно, на 17 октября лидер "Руху новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили и его единомышленники запланировали митинг под Верховной Радой в Киеве и акции во всех областных центрах Украины.

Во время акции Саакашвили, нардепы, общественные активисты и представители политсил, таких как "Альтернатива", "Демальянс", движение "Честно" и другие планируют провозгласить три требования: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона.

20 сентября на Майдане Независимости объявили о начале мобилизации на Всеукраинскую акцию в поддержку этой политической реформы.

15 октября в СБУ заявили, что в Киеве радикально настроенные люди во время массовых акций 17 октября якобы готовили провокации с возможным применением стрелкового оружия и средств поражения.

16 октября представители "Национального корпуса", "Свободы" и "Правого сектора" заявили, что взяли под контроль здание вертолетной площадки экс-президента Виктора Януковича на Парковой дороге в Киеве.

Алена Рощенко, УП