Турчинов перенес визит в Брюссель - СМИ
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов перенес визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.
Об этом передает Укринформ со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
Как известно, секретарь СНБО должен был председательствовать от украинской стороны на заседании Комиссии Украина-НАТО в среду, 18 октября. Кроме того, планировалась встреча Турчинова с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
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