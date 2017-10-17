Турчинов перенес визит в Брюссель - СМИ

3009 просмотров
Вторник, 17 октября 2017, 21:29

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов перенес визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Как известно, секретарь СНБО должен был председательствовать от украинской стороны на заседании Комиссии Украина-НАТО в среду, 18 октября. Кроме того, планировалась встреча Турчинова с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Темы: Турчинов СНБО НАТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Турчинов: Украинский "Скиф" может уничтожить любую бронетанковую технику 14 октября 2017, 11:12
Гладковський хочет взять на поруки подозреваемого по делу "Трейд Коммодити" 12 октября 2017, 15:59
Турчинов назвал вывоз украинских пограничников в РФ терактом 10 октября 2017, 14:34
powered by lun.ua
Главные новости
Главные новости дня – за 60 секунд
Полиция открыла уголовное производство из-за раненого полицейского во время столкновений
Суд отпустил Трофименко под личное обязательство
Импорт из РФ увеличился на 37,2%
Все новости
фото

Как реконструкторы на Винниччине День защитника отмечали

музыка

Буковинское кантри завоевывает Европу

ликбез

Что такое здоровое питание с точки зрения ВООЗ