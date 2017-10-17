Турчинов перенес визит в Брюссель - СМИ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов перенес визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.



Об этом передает Укринформ со ссылкой на источник в дипломатических кругах.



Как известно, секретарь СНБО должен был председательствовать от украинской стороны на заседании Комиссии Украина-НАТО в среду, 18 октября. Кроме того, планировалась встреча Турчинова с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.