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Турчинов перенес визит в Брюссель - СМИ

Вторник, 17 октября 2017, 21:29

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов перенес визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Как известно, секретарь СНБО должен был председательствовать от украинской стороны на заседании Комиссии Украина-НАТО в среду, 18 октября. Кроме того, планировалась встреча Турчинова с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Темы: ТурчиновСНБОНАТО
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