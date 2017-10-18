Князев о драке Парасюка с Гелетеем: А что там расследовать?

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Среда, 18 октября 2017, 06:47

Руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев не знает, что расследовать в драке народного депутата Владимира Парасюка с начальником Управления государственной охраны Валерием Гелетеем под стенами Верховной Рады.

Об этом он сказал на брифинге во вторник вечером.

"А что там расследовать? Что там расследовать?", - сказал Князев, отвечая на вопрос журналистов о дальнейших действиях полиции в связи с дракой.

Как известно, 17 октября между внефракционным нардепом Парасюком и начальником УГО Гелетеем произошла потасовка. Депутата в частности возмутило количество охраны у чиновника.

Ранее начальник управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований сообщения о правонарушениях касательно потасовки между Парасюком и Гелетеем.

Сам Гелетей после драки заявил, что Парасюк "демонстрирует неадекватное и антисоциальное поведение, прикрываясь депутатской неприкосновенностью".

Гелетей также отметил, что Парасюк серьезные удары ему не нанес, поэтому заявление в полицию писать не будет.

Как сообщалось, в Главном следственном управлении ГПУ уже было два уголовных производства относительно Владимира Парасюка.

Темы: Парасюк полиция
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