Рада отправила в КС оба законопроекта по неприкосновенности

Верховная Рада проголосовала за направление в Конституционный суд обоих законопроектов о внесении изменений в Конституцию в части об отмене депутатской неприкосновенности.

За направление президентского законопроекта №7203 проголосовали 336 депутатов, депутатского № 6773 – 328 избранников.

Этим голосованием народные депутаты включили соответствующие проекты законов в повестку дня 7 сессии Верховной Рады 8 созыва и направили в Конституционный суд для предоставления заключений о соответствии этих законопроектов законам Украины.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поздравил депутатов и людей, митингующих под парламентом, с этим решением.

После этого он закрыл утреннее заседание Рады.

Вечернее заседание начнется в 16:00.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко предлагает отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года.

Проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции под номером 7203он зарегистрировал в Верховной Раде 17 октября.

В то же время в парламенте также зарегистрирован №6773 авторства 158 народных депутатов, предусматривающий отмену неприкосновенности немедленно.

Представитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко пояснила, что Порошенко предлагает отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года, потому что именно столько времени нужно на внесение таких изменений в Конституцию.

Ирина Балачук, УП