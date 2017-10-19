У Порошенко объяснили, почему хотят отменить неприкосновенность с 2020 года

Президент Петр Порошенко предлагает отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года, потому что именно столько времени нужно на внесение таких изменений в Конституцию.

Об этом во время презентации президентского законопроекта №7203 сказала представитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Проектом закона предлагается установить, что вышеуказанные изменения вступят в силу с 1 января 2020 года", - сказала Луценко.

Она добавила, что отсрочка вступления в силу конституционных изменений не является созданием прецедента, потому что это уже было в законотворческой практике, в частности, когда Украина переходила на парламентско-президентскую республику в 2004 году.

На уточняющий вопрос, почему в документе указана дата именно 1 января 2020, Луценко сказала:

"Вы прекрасно знаете, по какой процедуре у нас происходит внесение изменений в Конституцию. Сегодня мы голосуем на первом уровне – это внесение в повестку дня и отправка в Конституционный суд для заключения. Это займет определенный период – и мы получим это заключение. Согласно определенной норме Конституции, должно быть разделено принятие этого решения на этой сессии – и следующий шаг, после заключения Конституционного суда, голосование во втором чтении должно проходить на следующей сессии", - сказала Луценко.

Она предположила, что второе голосование будет ориентировочно через год.

"В этот процесс ориентировочно мы войдем на осень 2018 года. Вся эта процедура затянется до 2019 года. Поэтому президент не ищет временных решений, президент предлагает закон, который изменит жизнь депутатов на десятки лет. Это государственная позиция, поэтому и предлагается такое предложение – начиная с 2020 года", - пояснила Луценко.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко предлагает отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года.

Проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции под номером 7203он зарегистрировал в Верховной Раде 17 октября.

В то же время в парламенте также зарегистрирован №6773 авторства 158 народных депутатов, предусматривающий отмену неприкосновенности немедленно.

Ирина Балачук, УП