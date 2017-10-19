Правоохранители отпустили Розенблата, оставив в Украине

Детективы НАБУ отпустили народного депутата Борислава Розенблата после того, как сняли с самолета и не дали вылететь в Германию.

Об этом сообщили "Украинской правде" в Национальном антикоррупционном бюро.

По данным НАБУ, в отношении депутата происходили следственные действия и никто нардепа не задерживал.

Другой источник в правоохранительных органах рассказал УП, что Розенблата сняли с самолета для "рассмотрения ему меры пресечения".

"Это было указание Холодницкого (Назара, главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры – ред.)", - отметил он.

По данным источника, у депутата изъяли 11 ювелирных изделий, которые он не указывал в таможенной декларации.

Как сообщают "Украинские новости", нардепа уже отпустили. "Он сейчас свободен", - заявил источник агентства в антикоррупционных органах.

Ранее в четверг детективы НАБУ сняли Борислава Розенблата с самолета в аэропорту "Киев" ("Жуляны").